شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يشهد التدشين الرسمي للكيان الشبابي "إرادة شباب مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، التدشين الرسمي للكيان الشبابي "ارادة شباب مصر"، ليصل عدد الكيانات الشبابية ٤٣ كياناً، وذلك بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه وزير الشباب والرياضة بالكيانات الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية، وفي إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو دعم الكيانات الشبابية على كل المستويات.

وأكد وزير الشباب والرياضة، دعمه الكامل للكيانات الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية، موجها بتنشيط برامج وفعاليات متعددة ومتنوعة بالمحافظات من خلال مديريات الشباب والرياضة، موجهاً كل الكيانات الشبابية بمختلف المحافظات بالتعاون مع المديريات لتحقيق مستهدفات الوزارة، والمساهمة في طرح الموضوعات التي من شأنها خدمة الشباب ومساعدته، فضلاً عن ابتكار واستحداث برامج جديدة لخدمة الشباب المصري، مشيرا إلى الاهتمام بتلك الكيانات يعكس إيمان وثقة الدولة المصرية في دور الشباب في تطوير المجتمع وتعزيز مكانته.

وقدم أعضاء كيان إرادة شباب مصر الشكر لوزير الشباب والرياضة على ما يبذله من جهود لتنمية نشء وشباب مصر على كل المستويات، ورعايته لكل الكيانات الشبابية التي تخدم الوطن.

حضر اللقاء المستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزير، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، مصطفى مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية.