شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الصمت الانتخابى ومحظورات اختراق توقف الدعاية للمرشحين × 8 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ غدًا الأربعاء، فترة الصمت الانتخابى وتتوقف الحملات الانتخابية، لمرشحى الرئاسة بالخارج، تمهيدًا لانطلاق عملية تصويت المصريين بالخارج التى من المقرر إجراءها على مدار ثلاثة أيام تبدأ من الجمعة 1 ديسمبر وتنتهى الأحد 3 ديسمبر المقبل.

وحدد القانون معنى الصمت الانتخابى، والمحاذير التى حددها القانون خلال الفترة المحددة والعقوبات التى يحددها القانون لمخالفيها، والتى جاءت كالتالي:

1- فترة الصمت الانتخابى يحددها القانون قبل كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية.

2- يمنع خلال هذه الفترة على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أى نشاط فى إطار حملتهم الانتخابية.

3- يمنع على المترشحين القيام بأى عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.

4- لابد أن تحيد وسائل الاعلام نفسها عن العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء فى وسائل الاعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية.

5- تقوم وسائل الاعلام خلال فترة الصمت الانتخابى بالقيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم فى اتجاه المشاركة فى الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين.

6- الحديث خلال الاعلام عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية.

7- الهدف من تلك الفترة الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب.

8- القانون أكد أن الإخلال بعملية الصمت الانتخابى يترتب عنه عقوبات جزائية يمكن أن تصل إلى حد الإطاحة بالمخالفين للمرسوم.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عن الانتهاء من التجهيزات اللوجستية للانتخابات الرئاسية بالخارج، حيث تم تجهيز المقار الانتخابية فى الخارج من بعثات وقنصليات فى عدد 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، تم تحديد مقراتها وعناوينها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى تسليم صناديق الاقتراع بالخارج وغيرها من التجهيزات اللوجستية الأخرى اللازمة لعملية الانتخابات الرئاسية 2024.