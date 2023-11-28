شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يحدد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بشأن تحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحى الشامل. وتضمن القرار أنه يعد من غير القادرين فى أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل، الفرد أو الأسرة المستحقين لبرامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى ومعاش الطفل والفرد أو رب الأسرة المتعطل عن العمل غير القادر وغير المستحق أو المستنفد لمدة استحقاق تعويض البطالة.

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