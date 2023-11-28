شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون دستورى: 13 مليون مصرى فى الخارج 75% منهم له حق التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستورى، إن المصريين في الخارج تم إعطاء الحق لهم في التصويت بعد ثورة 2011، حيث إن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما تاريخيا في أكتوبر 2011 أن المصريين في الخارج لهم حق التصويت.

وأضاف أستاذ القانون الدستورى، في تصريحات لبرنامج السفيرة عزيزة، المذاع على قناة دي إم سى، أن المصرى المقيم في الخارج يمكنه التصويت في الانتخابات من خلال جواز السفر، ولابد أن يكون ساريا وبه رقم القومى.

وتابع الدكتور طارق خضر: "لدينا 13 مليون مصري في الخارج 75 % لديهم حق التصويت وأكثر المصريين فى السعودية 3 ملايين وفي الأردن مليون ونصف"، متابعا: "لابد أن تكون نسبة مشاركة المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية 70 % فأكثر.