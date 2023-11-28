"مكنش قصدي".. السجن 7 سنوات لعامل متهم بقتل زوجته في منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، عامل بالسجن 7 سنوات عقب ثبوت اتهامه بقتل زوجته، بسبب خلافات زوجية بمنطقة منشأة القناطر.

وكانت النيابة العامة وفقا لأمر الإحالة، وجهت للمتهم "ع. ي. م" متهم محبوس 25 عاما_ عامل بكافيتريا، مقيم بقرية أبو غالب منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، تهمة القتل.

بينت النيابة أن المتهم قام بضرب زوجته المجني عليها "د. م" عمدا، وذلك على إثر مشادة كلامية بينهما تطورت، قام على أثرها بالتعدي عليها ضربا بيده بأن كال لها عدة ضربات استقرت بوجهها ورأسها، التي أودت بحياتها ولم يكن يقصد من ذلك قتلها، "مكنش قصدي".