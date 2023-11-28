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تأجيل محاكمة المتهمين في "خلية الماريوت" لجلسة 25 فبراير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت"، لجلسة 25 فبراير للمرافعة.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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