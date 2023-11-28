قرص يكفي للرحيل.. سيدة تنهي حياتها في المنيرة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهت ربة منزل حياتها بقرص لحفظ الغلال داخل مسكنها بمنطقة المنيرة الغربية شمال الجيزة.

تلقى العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة ثلاثينية بدائرة قسم المنيرة الغربية.

وجه العقيد محمد ربيع مفتش مباحث فرقة إمبابة والمنيرة، بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأدلة الجنائية.

بالفحص والمعاينة، توصلت جهود الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث المنيرة الغربية إلى أن "ماريان.م." 35 سنة، مريضة نفسية أقدمت على التخلص من حياتها بـ"حبة الغلة" السامة وعدم وجود شبهة جنائية.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.