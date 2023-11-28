بعد حصوله على الجنسية.. عمرو أديب يوجه رسالة للشعب السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة جديدة للشعب السعودي، بعد ساعات من إعلانه حصوله على الجنسية السعودية بجانب الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وقال "أديب"، في تدوينة عبر حسابه بموقع "إكس"، اليوم الثلاثاء: "بصدق شديد أود أن أشكر الشعب السعودي الجدع الكريم على الحفاوه التي غمروني بها في الساعات القليلة الماضية".

وأضاف: "حقيقة تأثرت جدا من الكلمات والمواقف وهذا أمر ليس غريبا على أهل الشهامة والفروسية".

وتابع: "أشكر كل القامات التي أعرفها وأشكر الأحباء الذين لا أعرفهم وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم".

وتصدر الإعلامي عمرو أديب التريند في موقع التدوينات المصغرة "X"، خلال الساعات الماضية مدفوعًا بإعلانه الحصول على الجنسية السعودية.