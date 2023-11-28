رئيس حقوق إنسان النواب يثمن الجهود المصرية لتمديد الهدنة بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ثمّن رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، الجهود المصرية والقطرية والأمريكية لتمديد الهدنة في قطاع غزة.

وقال رضوان -في تصريح اليوم- إن التمديد له أهمية كبيرة على العديد من الأصعدة، حيث يمنح فرصة للجانبين للتفاوض والتوصل إلى اتفاق سلمي يحقق الاستقرار في المنطقة، وتخفيف حدة التوتر والعنف، ما يحمي حياة الأبرياء ويقلل من الخسائر البشرية والمادية.

وأضاف رضوان أن تمديد الهدنة من شأنه أيضا تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين والإسرائيليين، ما يساهم في تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة، علاوة على تعزيز الجهود الدولية للتوسط والوساطة بين الجانبين، وتشجيع المجتمع الدولي على العمل معا لتحقيق السلام في المنطقة.

وأكد أن التمديد ينطوي كذلك على أهمية كبيرة تتمثل في أنه خطوة على الطريق نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتعزيز الآمال في تحقيق حل سلمي للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.