الأنبا إرميا: الانتخاب حق من حقوق المواطن يكفله الدستور ويحميه القانون

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القاهرة - سامية سيد - قال الأنبا إرميا سكرتير المجمع المقدس ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، إن المواطنة أساس مشاركة كل شخص فيما يخص بلده من أمور فكل أبناء مصر هم مصريين يتمتعون بنفس الحقوق ونفس الإلتزامات، موضحا أن مفهوم المواطنة جسده البابا شنودة بمقولة "مصر ليست وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا.

وتابع الأنبا إرميا خلال مؤتمر المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى عن الانتخاب حق من حقوقك يكفله الدستور ويحميه القانون أن مصر احتوت كل البلاد منذبداية الخليقة فمصر كانت النموذج الكلاسيكى للدولة الثابتة وكانت تمتص وتبتلع الثقافات المختلفة وكل الغزاة الذين جاءوا إلى مصر لم يستطيعوا تغيير ثقافةهذا الشعب وبالتالى أصبحت مصر مقبرة الغزاة.

وذكر أن حرية الاختيار فى اختيار مرشحى الانتخابات مكفولة للجميع، موضحا أن هناك أمور وطنية لا تقبل الاختلاف ولابد من عدم التحيز وعدم التمييز ولابدمن الاتحاد فى الهدف لصالح الوطن والصالح العام يكون لصالح الوطن والمواطن.

وطالب الأنبا إرميا بضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع والانتخاب بحرية لأنها مسؤلية وطن فمن ليس له خير فى وطن ليس له خير فى أحد، موضحا أن لجنة الانتخابات سهلت العديد من الإجراءات فى عملية التصويت ولابد أن نتمتع بالأمانة والنزاهة فى الانتخابات الرئاسية.