شكرا لقرائتكم خبر عن الدوحة تشكر مصر على دعمها فى نقل حاملى الإقامة القطرية العالقين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت لولوة الخاطر، وزيرة التعاون الدولي القطرية، اليوم، الثلاثاء، الشكر للسلطات المصرية على تعاونها في نقل حاملي الإقامة القطرية العالقين في غزة إلى الدوحة.

وكتبت الخاطر على "إكس": "نشكر الأشقاء في مصر على تعاونهم ودعمهم ونتطلع لإجلاء بقية الأشقاء الفلسطينيين العالقين من حاملي الإقامة القطرية ليلتحقوا بأسرهم في الدوحة".

وأضافت: "بحمد الله وصول شقيقتين فلسطينيتين من المقيمات في قطر كانتا عالقتين في قطاع غزة والتحقتا منذ قليل بأسرتهما في الدوحة، وكانت الشقيقتان تستكملان دراستهما الجامعية في الجامعة الإسلامية التي تعرضت للقصف في غزة"

وأوضحت قائلة: "رافق الأختين زملائي من الخارجية على متن الطائرة العسكرية التي كانت عائدة من العريش بعد إيصال شحنة جديدة في إطار الدعم الإغاثي".