شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إيفاد أئمة لعدد من دول العالم لإحياء ليالي شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء 28/ 11/ 2023م إيفاد (13) إمامًا وقارئًا حتى الآن، وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ / 2024م على نفقة الجهات الطالبة ، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان 1445هـ /2023.

وفى إطار الدور الريادى الذى تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وإرسال الأئمة والقراء إلى مختلف دول العالم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك بلغ عدد موفدي الأوقاف (13) موفدًا حتى تاريخه إلى دول: استراليا، والبرازيل، والنمسا، وفرنسا، وألمانيا، وكندا وسلوفينيا، والولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك على النحو التالي:

1. الشيخ / أيمن محمد أحمد حجازي بمديرية أوقاف الإسكندرية للعمل بالجمعية الإسلامية الثقافية - سدني - استراليا (إمامًا).

2. الشيخ/ محمد فوزي زكي محمد بمديرية أوقاف بني سويف للعمل بمسجد دار المصطفى بولاية فرجينيا - بالولايات المتحدة الأمريكية (قارئًا) .

3. الشيخ / محمد أحمد حسن منجود - بمديرية أوقاف الفيوم - للعمل بمسجد عمر بن الخطاب فوو دو إيجواسو - البرازيل(قارئًا).

4. الشيخ / سعيد مصطفى علي طه بمديرية أوقاف الشرقية - للعمل بمسجد النادي المصري بفينا - النمسا (قارئًا).

5. الشيخ / محمود حمدان محمد غلاب محافظة الغربية للعمل بمسجد السلام بمدينة ميلوزا - فرنسا (قارئًا) .

6. الشيخ / بركات محمد أحمد جاد بمديرية أوقاف الشرقية للعمل بالمعهد الإسلامي للتعليم - كندا (قارئًا) .

7. الشيخ / أحمد رجب عبده خليفة بمديرية أوقاف البحيرة للعمل بمسجد مدينة هايدنهايم – ألمانيا (إمامًا).

8. الشيخ/ أشرف خيري محمد عبد العال الجغاوي بمديرية أوقاف البحيرة للعمل بمسجد جمعية التوبة - هوكستر - نوردراين فستفاليا - ألمانيا (قارئًا).

9. الشيخ / رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظ بمديرية أوقاف بني سويف للعمل بجمعية الأزهر - مدينة هامبورج - ألمانيا (قارئًا).

10. الشيخ / إيهاب محمود يوسف الجعيدي بمديرية أوقاف الإسكندرية للعمل بمركز الجزيرة الإسلامي – مونتريال – كندا .

11. الشيخ/ محمود رجب عبد العزيز عبد النبي السقا بمديرية أوقاف البحيرة للعمل بالمشيخة الإسلامية بجمهورية سلوفينيا .

12. الشيخ / محمود رفاعي كامل بمديرية أوقاف الجيزة للعمل بالجمعية الإسلامية للجالية المسلمة بأرتاومون – سيدني – استراليا .

13. القارئ/ عبدالله السيد إبراهيم السيد بمديرية أوقاف الجيزة للعمل بمسجد ليون الكبير – فرنسا .