شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية إسرائيل تعلن أسماء جثامين 3 من جنودها فى غزة احتجزتهم حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إسرائيل مقتل 3 من جنودها يوم 7 أكتوبر، وأن جثامينهم محتجزة لدى حركة حماس فى غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأوضح جيش الاحتلال أن جثث الجنود الثلاثة محتجزة لدى حماس فى غزة، وهم: الرقيب تومر يعقوب أخيمس «20 عامًا»، الرقيب كيريل برودسكى «19 عامًا»، والرقيب شاكيد دهان «19 عامًا».