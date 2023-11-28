أخبار مصر.. رئيس الوزراء: إعداد لائحة قانون التصالح بمخالفات البناء بالتعاون مع البرلمان

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القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، رئيس الوزراء: إعداد لائحة قانون التصالح بمخالفات البناء بالتعاون مع البرلمان.





رئيس الوزراء: إعداد لائحة قانون التصالح بمخالفات البناء بالتعاون مع البرلمان

خلال لقائه اليوم برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حواراً موسعاً مع النواب، تطرق إلى العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع المحلي والإقليمي والعالمي، وكذا التداعيات الخاصة بالأزمة الاقتصادية العالمية.

ملك الأردن يؤكد: محاولات تهجير الفلسطينيين تحد للقانون الدولى والإنسانى

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثانى، إن الحرب على غزة يجب أن تتوقف، مضيفا: "القضية الفلسطينية هى القضية المركزية للأردن وسنواصل الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطينى الشقيق".

وأضاف بحسب وكالة الأنباء الأردنية، أن "عدوان إسرائيل البشع على غزة وانتهاكاتها اللاشرعية بالضفة الغربية تتنافى مع قيم الإنسانية وحق الحياة".

بدء عزاء الراحل طارق عبد العزيز وأحمد السقا أول الحاضرين

بدأ منذ قليل عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكان الفنان أحمد السقا أول الحاضرين لتقديم واجب العزاء.





إنقاذ 41 عاملا هنديا بعد 17 يوما داخل نفق منهار فى ولاية أوتار

قالت وكالة " برس ترست أوف إنديا" الهندية اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر رسمية هندية، إنه تم إنقاذ العمال الهنود الـ41 العالقين في نفق منهار منذ 17 يوما.





القاهرة الإخبارية: شاحنات المساعدات تفرغ حمولاتها بالجانب الفلسطينى من رفح

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن شاحنات المساعدات تفرغ حمولاتها بالجانب الفلسطيني من رفح.





انتخابات الرئاسة 2024.. الجالية المصرية فى تونس تؤكد حرصها على المشاركة

أكدت الجالية المصرية فى تونس حرصها على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى ستبدأ يوم الجمعة المقبل أول ديسمبر للمصريين بالخارج، وتستمر حتى الثالث من الشهر ذاته، مشددة على أهمية المشاركة فى الانتخابات وتوحيد كلمتهم من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن واختيارهم للقيادة الحكمية التى تقود الوطن للأمام.





هيئة شئون الأسرى: الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 35 فلسطينيا بالضفة الغربية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها بأن هيئة شؤون الأسرى قالت إن قوات الاحتلال تعتقل 35 فلسطينيا بالضفة الغربية.





مجلس الوزراء يحدد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء التأمين الصحى الشامل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بشأن تحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحى الشامل.





جهاز تنمية المشروعات: تمويل 15600 مشروع بشمال سيناء يوفر 27300 فرصة عمل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لمتابعة عدد ملفات عمل الجهاز.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في المساهمة في تحقيق مستهدفات مصر من زيادة لمعدلات التشغيل وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، ووصولا لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، وذلك بالنظر لما يمثله قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهمية لمختلف الاقتصاديات.





الرئيس الأمريكى: لن نتوقف عن العمل حتى إعادة المحتجزين فى غزة إلى وطنهم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تتوقف عن العمل حتى تعيد الرهائن المحتجزين في قطاع غزة إلى وطنهم، وفق ما كتب على موقع "إكس".





تعرف على الصمت الانتخابى ومحظورات اختراق توقف الدعاية للمرشحين × 8 نقاط

تبدأ غدًا الأربعاء، فترة الصمت الانتخابى وتتوقف الحملات الانتخابية، لمرشحى الرئاسة بالخارج، تمهيدًا لانطلاق عملية تصويت المصريين بالخارج التى من المقرر إجراءها على مدار ثلاثة أيام تبدأ من الجمعة 1 ديسمبر وتنتهى الأحد 3 ديسمبر المقبل.





رئيس الوزراء: المرحلة الثانية من "حياة كريمة" يبدأ تنفيذها النصف الأول من 2024

خلال لقائه اليوم الثلاثاء، برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حواراً موسعاً مع السادة النواب، تطرق إلى العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع المحلي والإقليمي والعالمي، وكذا التداعيات الخاصة بالأزمة الاقتصادية العالمية.

رئيس المخابرات المصرية يصل الدوحة تزامنا مع زيارة رئيسي الموساد وCIA

وكانت مصادر مصرية رفيعة المستوى قالت إن رئيس المخابرات العامة يُشارك في مباحثات بقطر لاستمرار الهدنة مع المسئولين القطريين والأمريكيين والإسرائيلين.