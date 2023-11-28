شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأسرى الفلسطينية تنشر أسماء المفرج عنهم ضمن الدفعة الـ5 بصفقة التبادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي هيئة الأسرى الفلسطينية، في بيان اليوم الثلاثاء، أسماء الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى، ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلية، وهم: 1- أحمد نواف نياز سلايمة . 2- معتز خضر محمد خميس سلايمة . 3- سامح محمود موسى عطون 4- محمد عماد ابراهيم عطون 5- ادم محمود محمد ابو حامد 6- حمزة زرائد حمزة مغربي 7- محمد ممدوح كمال حمد 8- على مروان فؤاد علم 9- محمود خليل احمد سلايمة 10- نوح ناصر ابراهيم بسيسو 11- محمد محمود حمامرة . 12- يزن حمزة شاهر عفانة 13- مالك محمد عرفات ديبة 14- مومن محمد نايف صليبي 15- محمد عهد يونس شطارة 16- اسيل سميح خضر 17- ايه جلال محمد تميمي 18- ربى فهمي دار عاصي 19- هاله عمر ابرايه غنام 20- شدا محمد صالح برغوثي 21- لميس ماهر ابو عرقوب 22- فيرز عبد الله سلامه 23- شيماء احمد هندي 24- حنين اكرم مساعيد 25- خلود نضال شتيوي 26- اميمة عبد الله بشارات 27- مرفت منير حشيمة 28- ميرفت محمود العزة 29- منال دودين 30- تريا محمود ابو الهوى

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