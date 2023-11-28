شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تعقد مؤتمرها الثالث بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، مؤتمرا صحفيا بمقر الحملة بعد قليل.

وأوضحت الحملة، أنه في ضوء حرص الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي على التواصل الفعّال والمثمر مع جميع وسائل الإعلام المصرية والأجنبية وقُبَيل ساعات من بدء الصمت الانتخابي لتصويت المصريين في الخارج تعقد الحملة مؤتمرها الصحفي الثالث.

ويقوم رئيس الحملة الرسمية، المستشار محمود فوزي، بعرض آخر مستجدات عمل الحملة، وكذلك الخطوات المقبلة.