شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تهنئ الدكتور حسام حسنى لتعيينه أمينا عاما للمجلس الصحى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة القاهرة، بتعيينه أمينا عاما للمجلس الصحي المصري، بقرار من رئاسة مجلس الوزراء.

يذكر أن الدكتور حسام حسني، شغل العديد من المناصب العلمية، حيث إنه أمين عام الزمالة المصرية، ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، كما شغل منصب مستشار وزير الصحة للتميز الإكلينيكي.