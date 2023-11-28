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وزارة الصحة تهنئ الدكتور حسام حسنى لتعيينه أمينا عاما للمجلس الصحى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - هنأت وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة القاهرة، بتعيينه أمينا عاما للمجلس الصحي المصري، بقرار من رئاسة مجلس الوزراء.

 

يذكر أن الدكتور حسام حسني، شغل العديد من المناصب العلمية، حيث إنه أمين عام الزمالة المصرية، ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس ، كما شغل منصب مستشار وزير الصحة للتميز الإكلينيكي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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