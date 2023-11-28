شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على من يمكنه المشاركة فى قمة الإمارات للمناخ COP28 UAE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مجدى علام الخبير البيئى فى ملف التغيرات المناخية يعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بدولة الإمارات، أحد أكبر وأهم التجمعات الدولية في عام 2023، ويحظى بمتابعة وثيقة في جميع أنحاء العالم وباعتباره أعلى عملية لصنع القرار في العالم بشأن قضايا المناخ، من المتوقع أن يستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) أكثر من 70 ألف مشارك ، بما في ذلك رؤساء الدول وقادة العالم، لبناء توافق في الآراء وتسهيل التقدم في العمل المناخي بين الأحزاب والمندوبين وآلاف المنظمات غير الحكومية، الشركات ومجموعات الشباب وأصحاب المصلحة الآخرين.

وقال علام فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن البعض يتساءل عن ماهى اصلا اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وماذا تفعل؟، فأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هي كيان الأمم المتحدة المكلف بدعم الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ. تأسست الأمانة في عام 1992 عندما اعتمدت البلدان اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وكان مقرها في الأصل في جنيف بسويسرا قبل أن تنتقل إلى بون في عام 1996.

وأوضح علام أنه ركزت الأمانة في البداية على تيسير المفاوضات الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ. ومع ذلك، فإنها تلعب اليوم دورًا حاسمًا في دعم مختلف الهيئات لتنفيذ الاتفاقية وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس، ويشمل هذا الدعم تقديم الخبرة الفنية، وتحليل بيانات تغير المناخ التي أبلغت عنها الأطراف، والمساعدة في تنفيذ آليات كيوتو، والحفاظ على سجل المساهمات المحددة وطنيا بموجب اتفاق باريس. وتقوم الأمانة أيضاً بتنظيم ودعم جلسات تفاوضية متعددة كل عام، فضلاً عن مؤتمرات الأطراف.