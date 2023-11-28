شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: أقدام جيش الاحتلال الإسرائيلى لم تطأ 80% من أراضى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركت حماس، إن "أقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تطأ 80% من أراضي مساحة غزة ولن يحدث ذلك".

وأضافت الحركة في مؤتمر صحفي من بيروت، أن "فشل العدو على كافة المستويات الأمنية والعسكرية أمام صمود شعبنا وبسالة مقاومتنا".

وأوضحت، أن خسائر الاحتلال الإسرئيلي ستتعاظم في قادم الأيام، مؤكدة أن "التهديد الإسرائيلي باستئناف الحرب فارغ وهو للاستهلاك الداخلي فقط".

ودعت الحركة في مؤتمرها الصحفي، الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك إلى زيارة غزة، والاطلاع على الدمار فيها، بعد أن قام بزيارة إسرائيل ولقاء مسئولين فيها أمس الإثنين.