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حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تنشر إنفوجراف عن تصويت المصريين بالخارج

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شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تنشر إنفوجراف عن تصويت المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى إنفوجراف حول الإجابات عن  أبرز التساؤلات عن تصويت المصريين في الخارج.

 

وقالت الحملة،"ساعات تفصلنا عن تصويت المصريين في الخارج للانتخابات الرئاسية 2024.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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