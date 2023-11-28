شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تنشر إنفوجراف عن تصويت المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى إنفوجراف حول الإجابات عن أبرز التساؤلات عن تصويت المصريين في الخارج. وقالت الحملة،"ساعات تفصلنا عن تصويت المصريين في الخارج للانتخابات الرئاسية 2024.















































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