شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون فى أمريكا يستعدون للمشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المصريون بالخارج للمشاركة في واحد من أهم الاستحقاقات الدستورية، وهي الانتخابات الرئاسية، والتي حددت موعدها الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 1 و2 و 3 ديسمبر المقبل، لتكون موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر.

وخلال تقرير عرضته قناة "إكسترا نيوز"، قال أحد المصريين في نيويورك: "نتابع دائما الأحوال في مصر، نيويورك مدنية كبيرة فيها مصريين، وبنعمل مؤتمرات بنعرف أخبار المرشحين وبرنامج كل واحد".

من جانبه، قال مصرى آخر مقيم في أمريكا: "الوقت اللي البلد بتمر بيه صعب، ومعروف أن فيه أزمة عالمية لكن مصر بتواجه أزمتين في وقت واحد سواء على المستوى الدولي أو المحلي، الأزمة الاقتصادية والتوترات على الحدود، دا بيقول لازم يبقى عندنا قيادة حكيمة ورشيدة تبقى عارفة هي بتعمل إيه، وتواجه التطورات والأحداث إزاى".