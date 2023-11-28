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شكرا لقرائتكم خبر عن حملة السيسى تواصل لقاءاتها بالمصريين فى الخارج قبل الصمت الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر
وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن المصريين في الخارج هم قوة مصر الناعمة، وأن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالجاليات المصرية خارجا عن طريق إطلاق المبادرات المختلفة، مشيرا إلى ضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية في مواقفها للحفاظ على استقرار الدولة، وأن المصريين في الخارج يعدوا صورة مصر، وأن قوة مصر الداخلية تنعكس عليهم خارجا.
من جانبها، عبرت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها باللقاء، مشيرة إلى ضرورة توعية المصريين في الخارج بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستورى، في مشهد مشرف للدولة المصرية.
وفي نفس السياق، أكد المصريون في الخارج على حرصهم الشديد على عمل مؤتمرات توعوية بأهمية الإدلاء بصوتهم الانتخابي، وأنه واجب وطني، لاستكمال مسيرة التنمية في مصر، وأنهم دائما يقفون بجانب بلادهم وظهر ذلك جليا في 30 يونيو، للتأكيد على أمن واستقرار البلاد.
السفيرة نبيلة مكرم
اللقاء تم عبر الفيديو كونفرانس
المستشار محمود فوزي والسفيرة نييلة مكرم خلال اللقاء
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