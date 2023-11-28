شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إسرائيلية: متوقع الإفراج عن 9 نساء وفتاة ضمن صفقة التبادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن يتم إطلاق سراح 9 نساء وفتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، الليلة، كجزء من صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

من ناحية أخرى، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أسماء الدفعة الخامسة من المعتقلات والمعتقلين الأطفال الذين سيتم الإفراج عنهم، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن بنود اتفاق "الهدنة الإنسانية"، وضمت القائمة 15 معتقلة و15 طفلا معتقلا.

وهناك جهود مصرية – قطرية متواصلة لحقن دماء الفلسطينيين ووقف آلة القتل الإسرائيلية في قطاع غزة المتسمرة منذ الخليج 365 من شهر أكتوبر الماضي، وبتنسيق كامل بين البلدين وقيادتها، وبالتنسيق مع الأطراف الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، وبتشاور كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، أعُلن عن تمديد الهدنة الإنسانية في القطاع إلى يومين إضافيين أمس الإثنين.