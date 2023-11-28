شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى للمصريين: "انزلوا لصناديق الاقتراع وانتصروا لوطنكم".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي، رسالة للمصريين قبل أيام من انطلاق تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية، قائلا: "انزلوا لصناديق الاقتراع وانتصروا لوطنكم وعبروا عن أحلامكم".

وتابع أن رؤية مرشحهم فيما يتعلق بالمحور المجتمعى يتضمن مزيدا من التمكين للمرأة المصرية.

وتابع فيما يتعلق بالمحور الاقتصادى فهناك توطين الصناعة ومواجهة التضخم وتحقيق الاكتفاء الذاتى والتركيز على مشروعات الطاقة والنقل.

وأوضح إنه مع قرب تصويت المصريين فى الخارج بداية من يوم الجمعة المقبل، أتوجه بالشكر للهيئة العامة للاستعلامات على جهدها والهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر الحملة ، أن الحملة عقدت 110 لقاءات بإجمالى 2750 زائرا ضمن 18 فعالية خارجية وتم مقابلة 315 جهة، وعقد 40 لقاء مع المصريين بالخارج من 60 دولة.

وأوضح ، إنه تم تم إقامة 15 ألف مشروع فى مصر خلال التسع سنوات الماضية.