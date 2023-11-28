شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حملة السيسي: مرشحنا لم يدخر جهدا في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي، إن مرشحنا الرئاسي لم يدخر جهدا في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، لافتا أن الانتخابات الرئاسية لها أهمية خاصة في ضوء التحديات الإقليمية.

ووجه المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي، رسالة للمصريين قبل أيام من انطلاق تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية، قائلا" انزلوا لصناديق الاقتراع وانتصروا لوطنكم وعبروا عن أحلامكم"

وتابع أن رؤية مرشحهم فيما يتعلق بالمحور المجتمعى يتضمن مزيد من التمكين للمرأة المصرية،

وتابع فيما يتعلق بالمحور الاقتصادى هى توطين الصناعة ومواجهة التضخم وتحقيق الاكتفاء الذاتى والتركيز على مشروعات الطاقة والنقل.