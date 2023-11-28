المستشار محمود فوزي يشكر "الوطنية للانتخابات" لجهودها خلال الفترة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

توجه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات لما بذلته وتبذله من جهود للاستعداد للعملية الانتخابية خارج مصر والتي ستجري في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة.

وأضاف فوزي في مؤتمر صحفي، أذاعته قناة "إكسترا نيوز": "أشكر الهيئة على عقد لقاءات افتراضية مع السفراء والقناصل رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر بالخارج حيث جرى استعراض القواعد الاسترشادية والضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية خارج البلاد والرد على كل الاستفسارات القانونية والتنظيمية ذات الصلة فضلا عن متابعة الاستعدادات الخاصة بالبعثات الدبلوماسية بالخارج".

وتابع أن الحملة عقدت 110 لقاءات بإجمالى 2750 زائرا ضمن 18 فعالية خارجية وتم مقابلة 315 جهة، وعقد 40 لقاء مع المصريين بالخارج من 60 دولة.