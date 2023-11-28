سفير مصر لدى برلين: تقنية جديدة لربط السفارة بالهيئة الوطنية للانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد السفير خالد جلال، سفير مصر في برلين، أن هناك حزمة من الاستعدادات لتيسير مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن الإجراءات تشمل "جزء فني وآخر بشري".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: هناك تقنية لربط السفارة بالهيئة الوطنية للانتخابات، وتم تدريب العاملين بالسفارات المصرية عليها لاستخدامها في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، تشمل كافة البيانات والمعلومات التي تخص المصريين بالخارج، ومن يحق لهم التصويت.

وتابع: تم إجراء أكثر من بروفة داخل السفارة، استعدادا لبدء ماراثون الانتخابات الرئاسية، من أجل إزالة أي معوقات قد تواجه المصريين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات الرئاسة.

وأوضح جلال، أنه وفقا لتعلميات وزارة الخارجية، تم التواصل مع أفراد الجالية المصرية المقيمة في ألمانيا من خلال حسهم على المشاركة والتعبير عن آرائهم، مشيرًا إلى أن عدد المصريين المقيمين في ألمانيا بعد فترة من الوقت يحصل على الجنسية الألمانية، وبالتالي لا يحق له التصويت، وعدد المصريين في برلين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات لا يتجاوز بضعة آلاف.