"الأعلى للآثار": فرص متعددة للاستثمار بـ 21 موقعًا أثرياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد أبو بكر:

قال الدكتور أبوبكر عبدالله رئيس قسم الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إنه توجد فرص متعددة للاستثمار بالمواقع الأثرية.

وأضاف أبوبكر مشدداً، خلال كلمته بمنتدى الاستثمار في التراث السياحي والثقافي المنعقد اليوم بالقاهرة، أنه يجب الحفاظ على الآثار خلال تطويرها، مؤكدا أنه سيكون هناك فرص للاستثمار في 7 محافظات بـ 21 موقعا أثريا وتقديم ٩ أنشطة وفعاليات بفرص مميزة للمستثمرين.

كان أحمد عيسي، وزير السياحة، أوضح خلال المؤتمر، أن الوزارة لديها العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات في مواقع أثرية هامة مثل منطقة الأهرامات، المتحف المصري الكبير، المتحف القومي للحضارة المصرية، القلعة، قصر محمد علي بشبرا، قصر البارون، المتحف المصري بالتحرير وغيرها من الأماكن الأثرية الهامة.