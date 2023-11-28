راحة مؤقتة.. منشور جديد لـ"هاني الناظر" بشأن مرضه والاستفسارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

طمأن الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، والذي يعاني من مرضه بالسرطان، جمهوره من متابعي موقع التواصل الاجتماعي، على حالته الصحية.

وكتب الناظر منشورا جديدًا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك اليوم الثلاثاء: "فرصة حلوة .. السيدات والسادة الافاضل أصحاب الأسئلة والاستشارات الطبية، أنا حاليا خلال هذه اللحظات في راحة مؤقتة من الأدوية والمحاليل والكيماويات، وبالتالي ممكن استقبل مجموعة من أسئلتكم وربنا يقدرني وأتمكن من الإجابة على عدد مناسب منها.. اتفضلوا".