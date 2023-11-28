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راحة مؤقتة.. منشور جديد لـ"هاني الناظر" بشأن مرضه والاستفسارات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

طمأن الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، والذي يعاني من مرضه بالسرطان، جمهوره من متابعي موقع التواصل الاجتماعي، على حالته الصحية.

وكتب الناظر منشورا جديدًا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك اليوم الثلاثاء: "فرصة حلوة .. السيدات والسادة الافاضل أصحاب الأسئلة والاستشارات الطبية، أنا حاليا خلال هذه اللحظات في راحة مؤقتة من الأدوية والمحاليل والكيماويات، وبالتالي ممكن استقبل مجموعة من أسئلتكم وربنا يقدرني وأتمكن من الإجابة على عدد مناسب منها.. اتفضلوا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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