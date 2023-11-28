"جثة طائرة" تثير لغزا في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت الشرطة على جثة أسفل عقار بمنطقة الهرم غرب الجيزة.

تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة بدائرة القسم.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش فرقة الهرم وعثر على جثة "عايدة.ر." ترتدي ملابسها كاملة وتوجد بها آثار كسور ونزيف خارجي نتيجة سقوطها من علو.

فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا لحين وصول النيابة العامة للمعاينة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.