أمن الجيزة يفحص لغز جثة في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شخص بمنطقة الطالبية.

مدير المباحث الجنائية بالمديرية تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ الأهالي عن جثة شخص فارق الحياة في ظروف غامضة دائرة قسم شرطة الطالبية.

رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب العميد علي عبد الرحمن وجه ضباط وحدة مباحث قسم شرط الطالبية بمديرية أمن الجيزة بفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

تبين بالفحص والتحري بقيادة العقيد سامح بدوي مفتش الفرقة أن الجثة لشخص يدعى "عبدالرحمن.ب." يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية، واشتبه مفتش الصحة في الوفاة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وتحرر محضر تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن القاهرة.