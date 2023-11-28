"بعد التحفظ على طليقته".. تشريح جثة شخص عُثر عليه مقتولًا في شقته بالجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

بدأت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص، مقتولًا داخل شقته في ظروف غامضة.

وتبين من مناظرة النيابة للجثة، أنها لشاب في عقده الثالث، يرتدي كامل ملابسه ومصاب بجرح قطعي غائر بالرأس وكدمات أخرى يُرجح أنها نتيجة اعتداء بآلة حادة، أدت إلى كسور ونزيف تسبب في الوفاة.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة وكيفية ووقت حدوثها، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لكشف المترددين عليه.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على طليقة المجني عليه، لمباشرة التحقيق معها حول ملابسات اكتشاف الواقعة، وطلبت تحريات المباحث، واستدعاء شهود العيان.

وعثر رجال المباحث بمنطقة الجمالية، على جثة شخص متوفى داخل شقته بدائرة القسم، وتجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغًا من سيدة مفاده العثور على جثة طليقها متوفى داخل شقة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مصاب بجروح في الرأس بعد التعدي عليه بآلة حادة ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.