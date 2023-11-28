غموض يحيط العثور على جثة شخص بمنشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شخص بمنشأة ناصر غرب العاصمة.

تلقى حكمدار العاصمة إخطارًا من مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بورود بلاغ عبر غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص في ظروف غامضة.

وجه رئيس مباحث قطاع الغرب بسرعة انتقال رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وماهيتها تنسيقًا مع قطاع الأمن العام.

بالانتقالو الفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "صلاح الدين.ح" يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية والاشتباه في تناوله جرعة زايدة من مادة مخدرة.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.