شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 ينشر صور المحتجزين المفرج عنهم من غزة وعودتهم إلى إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، صور الأسرى المفرج عنهم اليوم الثلاثاء، من قطاع غزة، ضمن صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين الجانبين الإسرائيلي والفصائيل الفلسطينية.

وأفرجت الفصائل الفلسطينية، عن 12 محتجزا في قطاع غزة منذ الخليج 365 من شهر أكتوبر الماضي، وقد أعلن الصليب الأحمر، استكمال عملية إطلاق سراح 12 رهينة محتجزين في قطاع غزة.

وهناك جهود مصرية – قطرية متواصلة لحقن دماء الفلسطينيين ووقف آلة القتل الإسرائيلية في قطاع غزة المتسمرة منذ الخليج 365 من شهر أكتوبر الماضي، وبتنسيق كامل بين البلدين وقيادتها، وبالتنسيق مع الأطراف الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، وبتشاور كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، أعُلن عن تمديد الهدنة الإنسانية في القطاع إلى يومين إضافيين أمس الإثنين.