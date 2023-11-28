شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ساعة تفصلنا عن تصويت المصريين بنيوزيلندا فى الانتخابات الرئاسية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بعد 24 ساعة من الآن عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك فى تمام الساعة 10 مساء الخميس بتوقيت القاهرة والتى توافق الساعة 9 صباحا بتوقيت ويلينجتون العاصمة النيوزيلندية أول دولة يصوت بها.

وتُجري العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والاحد فى 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة المقرر لكل دولة.

وتعد نيوزيلندا اول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة.

وتقع نيوزيلندا في جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة، وعاصمتها ويلينجتون.

من جانبها أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، اليوم، قرارا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج، وكذا اللجان الفرعية التى سيدلى المصريين بالخارج فيها باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وتضمن القرار رقم 32 لسنة 2023 تشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج على ان يكون مقرها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية.

وتكون مهمة اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الخارج استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا فى التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح.

وتقوم اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الخارج بارسال العدد الحصرى الى الهيئة الوطنية للانتخابات لاضافته الى نتيجة الداخل واعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.

وتضم اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الخارج فى عضويتها كل من القاضي شادى ممدوح رياض مصطفى والقاضي شريف صديق عبد العزيز واللواء أحمد إبراهيم مصطفى سليمان والمستشارة نرمين نبيل أسمر إبراهيم والقاضي علاء الدين حمدى عبد العزيز قنديل والمستشار وليد محمود على إبراهيم عمر والمستشار محمد أحمد محمد محمد عبد العال والمستشارة إنجى هشام عبد السلام حسن بدوى والمهندس محمود أحمد محمود مزروع والمهندس كريم عادل محمود فرج.

كما تضمن القرار تشكل اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024 من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين بوزارة الخارجية على النحو الوارد بالكشوف.