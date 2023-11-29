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رئيس حملة "السيسي": المرحلة القادمة ستكون للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات والتصنيع

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن البنية التحتية القوية عندما بدأت تظهر في الدولة أصبح القطاع الخاص متشجعا على الدخول في الاستثمارات، وهو ما يؤدي إلى أن تتخذ الدولة خطوة أو خطوتين إلى الوراء كي يمارس القطاع الخاص نشاطه.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه سيتم الإعلان تفصيليا عن الرؤية الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي.

وتابع: "يمكنني الحديث عن بعض خطوطها العريضة من الناحية الاقتصادية، حيث ستكون المرحلة القادمة هي مرحلة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومرحلة التشغيل والتصنيع والزراعة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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