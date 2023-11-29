نشرت مقاطع خادشة للحياء.. حبس بطلة "فيديو المطبخ" 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق حبس "إنجي.ح." المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور عبر بث مقاطع فيديو خادشة للحياء بالتعاون مع مقدم محتوى شهرته "كروان مشاكل" في الواقعة المعروفة بـ"فيديو المطبخ"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لورود تحريات المباحث حول الواقعة عقب التقدم بعدة بلاغات إلى النائب العام.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام فتاة "لها معلومات جنائية" –والمطلوب التنفيذ عليها في عدد من القضايا "تبديد– آداب عامة" - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي (بيجو لايف – تيك توك) والتي تدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

بتقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (هاتفي محمول "محمل عليهما العديد من الفيديوهات الخاصة بالمتهمة"- كاميرا إستاند تصوير بفلاش).

بمواجهتها اعترفت بمزاولة نشاطها الإجرامي بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تتحصل من خلالها على أرباح غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.