العثور على جثة فتاة أسفل عقار بالتبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة فتاة أسفل عقار بمنطقة الوايلي جنوب القاهرة.

مأمور قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ملقاة بالشارع في ظروف غامضة.

رئيس مباحث القطاع وجه ضباط وحدة مباحث القسم بفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام. تبين بالفحص أن الجثة لفتاة تدعى "من.ع." ترتدي ملابسها كاملة وتوجد بها آثار كسور ونزيف خارجي نتيجة سقوط من علو.

فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا لحين وصول النيابة العامة للمعاينة وبيان اختلال توازنها أم تخلصها من حياتها قفزًا. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة.