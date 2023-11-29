شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إجابة 6 أسئلة هامة عن قمة المناخ بالامارات "COP28 UAE" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في غضون أيام قليلة، لا تتجاوز اليومان نشرت الصفحة الرسمية للقمة، كافة التفاصيل المرتبطة بها، تلك التى ستنطلق الخميس 30 نوفمبر وتنتهى فى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 من مدينة اكسبو دبى وشرح شامل للإجابة على جميع أسئلتك حول مؤتمر المناخ الأكثر أهمية لهذا العام.

إن تغير المناخ أزمة عالمية ملحة تتجاوز الحدود الوطنية، وتتطلب تعاونا دوليا وجهودا متضافرة من الجميع، بما في ذلك الأفراد مثلنا جميعا.

سواء كنت مهتمًا بفهم عملية مؤتمر الأطراف، أو تفكر في الحضور، أو تريد ببساطة فهم كيفية المشاركة في هذا الحدث الكبير، فنحن نوفر لك كل ما تحتاجه. تابع القراءة لفهم الأهمية التاريخية لمؤتمر الأطراف، وما يمكن توقعه في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وما تحتاج إلى معرفته للمشاركة بنشاط في هذا الحوار الحاسم بشأن العمل المناخي.

1-ما هو مؤتمر الأطراف؟

مؤتمر الأطراف (COP) هو الهيئة الرئيسية لصنع القرار في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC). وهي تجمع الأطراف الـ 198 - 197 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي - التي وقعت على الاتفاقية الإطارية.

انعقد الاجتماع الافتتاحي لمؤتمر الأطراف في برلين، ألمانيا، في مارس/آذار 1995، واليوم يقع المقر الرئيسي لأمانة مؤتمر الأطراف في بون. ويتم استضافة مؤتمرات الأطراف سنويًا في بلدان مختلفة، تحت رعاية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

2-لماذا يعد مؤتمر الأطراف مهمًا؟

تعد مؤتمرات الأطراف بمثابة مكان الاجتماع الرسمي كل عام للأطراف للتفاوض والاتفاق على كيفية معالجة تغير المناخ وخفض الانبعاثات والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. تتمثل المهمة الأساسية لمؤتمرات الأطراف في فحص التقارير الوطنية وقوائم جرد الانبعاثات المقدمة من البلدان المشاركة.

وتقدم هذه التقارير رؤى أساسية حول إجراءات كل دولة والتقدم الذي أحرزته نحو تحقيق الأهداف الشاملة للاتفاقية.

3-كيف يتم التناوب على رئاسة مؤتمر الأطراف؟

يجتمع مؤتمر الأطراف كل عام ما لم تقرر الأطراف خلاف ذلك. وتتناوب رئاسة مؤتمر الأطراف بين مناطق الأمم المتحدة الخمس المعترف بها - أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الوسطى والشرقية وأوروبا الغربية وغيرها. يضمن هذا التناوب أن تتاح الفرصة لمختلف أنحاء العالم لاستضافة وإظهار التزامهم بمعالجة تحديات المناخ.

4-متى COP28 الإمارات؟

وسيعقد مؤتمر COP28 في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي. سيكون مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في الإمارات العربية المتحدة بمثابة لحظة فارقة للعالم لتوحيد جهوده حول العمل المناخي الملموس وتقديم حلول ملموسة. ويتطلب تحقيق ذلك التعاون بين المجتمع المدني والحكومة والصناعات وجميع قطاعات الاقتصاد.

5-من يمكنه المشاركة في COP28 UAE؟

وسيكون مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بدولة الإمارات أحد أكبر وأهم التجمعات الدولية في عام 2023، ويحظى بمتابعة وثيقة في جميع أنحاء العالم.

وباعتباره أعلى عملية لصنع القرار في العالم بشأن قضايا المناخ، من المتوقع أن يستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) أكثر من 70 ألف مندوب، بما في ذلك رؤساء الدول وقادة العالم، لبناء توافق في الآراء وتسهيل التقدم في العمل المناخي بين الأحزاب والمندوبين وآلاف المنظمات غير الحكومية. الشركات ومجموعات الشباب وأصحاب المصلحة الآخرين.

6-ما هي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وماذا تفعل؟

أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هي كيان الأمم المتحدة المكلف بدعم الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ. تأسست الأمانة في عام 1992 عندما اعتمدت البلدان اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وكان مقرها في الأصل في جنيف بسويسرا قبل أن تنتقل إلى بون في عام 1996.

وركزت الأمانة في البداية على تيسير المفاوضات الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ. ومع ذلك، فإنها تلعب اليوم دورًا حاسمًا في دعم مختلف الهيئات لتنفيذ الاتفاقية وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس.

ويشمل هذا الدعم تقديم الخبرة الفنية، وتحليل بيانات تغير المناخ التي أبلغت عنها الأطراف، والمساعدة في تنفيذ آليات كيوتو، والحفاظ على سجل المساهمات المحددة وطنيا بموجب اتفاق باريس. وتقوم الأمانة أيضاً بتنظيم ودعم جلسات تفاوضية متعددة كل عام، فضلاً عن مؤتمرات الأطراف.