شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: فتح باب التقديم لرحلات الحج الاقتصادى حتى 25 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء، عن رحلات الحج للأطباء وأسرهم من الدرجة الأولي .

وأوضح الدكتور شادي صفوت مقرر اللجنة الاجتماعية، أن نقابة الأطباء تقدم لأعضائها رحلة الحج الاقتصادي وكذلك رحلة الحج السياحي، مشيرا إلى أنه تم فتح باب التقديم للأطباء ومرافقيهم من الدرجة الأولى بمقر النقابة العامة للأطباء في الفترة من 26 نوفمبر الجارى وحتى 25 ديسمبر2023، وبمقرات النقابات الفرعية.

علي أن تكون رحلة الحج الاقتصادي "موسم كامل " للأطباء وأسرهم طبقا لضوابط وزارة السياحة 21 يوما 20 ليلة فى الفترة من 2 إلي 21 ذي الحجة 1445، ويتم سداد مبلغ 20100 جنيه جدية حجز مع صورة جواز سفر وصورة البطاقة "صالحين لمدة عام" وذلك لحين ظهور نتيجة قرعة وزارة السياحة، أما عن رحلة الحج السياحي "5 نجوم" ستكون متاحة للأطباء وأسرهم من الدرجة الأولي طبقا لضوابط وزارة السياحة وستكون 14 يوما 13 ليلة في الفترة من 1 إلي 14 ذي الحجة 1445، على أن يتم سداد مبلغ 60100 جنيه جدية حجز مع صورة جواز سفر وصورة البطاقة "صالحين لمدة عام" وذلك لحين ظهور نتيجة قرعة وزارة السياحة.

وأشار إلى أن السعر النهائي لرحلة الحج طبقا لأسعار وزارة السياحة مبدئيا بدون تذكرة الطيران، موضحا أنه علي أن يكون المتقدم للحج للسيدات تحت الـ25 سنة يشترط وجود محرم، كما سترد جدية الحجز من البنك في حالة عدم الفوز بالقرعة عن طريق وزارة السياحة خلال شهر أو أكثر، كما أنه لا يجوز التقدم لكل من سبق له الحج في كل الأعوام السابقة ، ولا يجوز التقدم لكل من سبق له التقدم عن طريق وزارة الداخلية أو الجمعيات أو الحج السياحي بأي جهه أخري فى نفس العام.