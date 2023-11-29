شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد غد الجمعة، وذلك بعد بدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجري الانتخابات بالخارج على مدار ثلاثة أيام وهى الجمعة والسبت والأحد الموافقة 3،2،1 من ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة المقرر لكل دولة، وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

ويتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة، ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف، ولا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.

وسبق وأكدت الهيئة قيامها بعملية التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ومدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمختصين المعنيين داخل الهيئة، عقدوا عدة لقاءات افتراضية مع السفراء والقناصل رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر في الخارج.

كما قامت فرق الدعم الفني باستعراض القواعد الاسترشادية للعملية الانتخابية خارج البلاد، والرد على كافة الاستفسارات القانونية والتنظيمية والفنية ذات الصلة، ومتابعة استعدادات البعثات الدبلوماسية بالخارج بشأن الضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية.