أعراض واحدة.. ما الاختلاف بين إصابة الأطفال بالفيروس وكورونا والإنفلونزا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

قال الدكتور شريف الأنواري، مدير مستشفى أبو الريش المنيرة للأطفال بكلية الطب جامعة القاهرة، إن أعراض إصابة الأطفال خلال الأيام الجاري بفيروسات كورونا والمخلوي والإنفلونزا واحدة، مع اختلافات بسيطة.

وأوضح الأنواري خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، أن غالبية الحالات والإصابات بين الأطفال هي بسبب الفيروس المخلوي وهناك حالات نادرة كورونا وأخرى انفلونزا ودور برد عادي.

وأشارمدير مستشفى أبو الريش إلى أن أعراض الفيروس المخلوي وكورونا والانفلونزا متشابهة ولكن في حالة فقدان حاسة الشم أو التذوق تكون الإصابة محتملة بفيروس كورونا ويستلزم تحليل للتأكد، أما أعراض الإصابة بفيروس الانفلونزا العادي فتكون حرارة ودور برد خفيف.

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