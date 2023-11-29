شكرا لقرائتكم خبر عن مميزات زراعة أصناف القمح المعتمدة من وزارة الزراعة أبرزها زيادة الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي انه يجب الاهتمام باختيار الاصناف الملائمة المستنبطة بمعرفة قسم البحوث القمح والتي تناسب زراعتها الظروف البيئية السائدة في مناطق زراعة القمح المختلفة في الجمهورية والتي تقوم الوزارة بتوزيعها على المزارعين.

وأكدت الوزارة أن هذه الأصناف على عالية المحصول ومقاومة للأمراض والرقاد والانفراد كما أنها ذات مواصفات تكنولوجيا ممتازة وهذه الاصناف خالية من الشوائب ومن بذور الحشائش وخاصة حشيشة الزمير وعالية النقاوة الوراثية وعند اعدادها تعامل بالمطهرات الفطرية المقاومة مرض التفحم السائب وبذلك يكون معلومًا لدى المزارعين أن استخدام الاصناف النقية من مصادرها الرسمية يؤدى إلى:

1-الحصول على الصنف المناسب بنقاوة وراثية عالية تضمن زيادة المحصول ومناسبة الصنف للظروف السائدة.

2- الحصول على تقاوي متجانسة الحجم والحيوية مما يضمن ارتفاع نسبة الانبات وزيادة كثافة النباتات.

‎3- الحصول على تقاوي معاملة بالمطهرات الفطرية التي تمنع الإصابة بالأمراض الفطرية والتي من أهمها مرض التفحم السائب.

‎4- الحصول على تقاوي خالية من الأتربة والشوائب وبذور الحشاش ويجب الأخذ في الاعتبار زراعة الاصناف الجديدة باستمرار وعدم زراعة الاصناف القديمة نظرا لتدهور صفاتها وانخفاض محصولها بدرجة كبيرة وشدة إصابتها بأمراض الأصداء الثلاثة كذلك تعرضها للرقاد والفرط وعدم استجابتها للأسمدة.