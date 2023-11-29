شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد مجلس الحديث اليوم بمسجد الإمام الحسين لاستكمال قراءة وشرح كتاب الموطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسهما العلمية، حيث يعقد مجلس الحديث التاسع والعشرين لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، اليوم الأربعاء.

وستبدأ القراءة من كتاب الحدود، باب: ما لا قطع فيه من قوله: حدثني يحي عن مالك عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان: أنَّ عبدًا سرقَ وديًّا من حائطِ رجلٍ فغرسَهُ في حائطِ سيِّدِهِ فخرجَ صاحبُ الوديِّ يلتمسُ وديَّهُ فوجدَهُ ....) الحديث، وحتى كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في المهاجرة قوله: وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "تُعرَضُ أعمالُ النَّاسِ في كلِّ جمعةٍ مرَّتينِ: يومَ الاثنينِ ويومَ الخميسِ فيُغفَرُ لكلِّ مؤمنٍ إلَّا عبدًا بيْنَه وبيْنَ أخيه شحناءُ فيُقالُ: اترُكوا هذينِ حتَّى يَفِيئَا"، وسينعقد المجلس بمشيئة الله تعالى بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم :

1.د. صبحي عبدالفتاح السيد ربيع - أستاذ الحديث وعلومه .

2.د. محمد نصر الدسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه .

3.د. أحمد رزق درويش - أستاذ الحديث وعلومه المساعد .

وذلك عقب صلاة العصر مباشرة، وسيتم منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من الأئمة والواعظات من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع.