تفاصيل برنامج "مشروعى بدايتى" لطلاب الجامعات والمشروعات المطلوبة

القاهرة - سامية سيد - فتحت أكاديمية البحث العلمى، باب التقدم لطلاب الجامعات لبرنامج "مشروعى بدايتى" لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2024، وفيما يلى قائمة المشروعات هذا العام:-

- الأمن السيبرانى

- الأفلام الوثائقية القصيرة

- الروبوتات

- الرسوم المتحركة

- علوم الفضاء

- التكنولوجيا المالية والمدن الذكية

- الهيدروجين الأخضر

- مشروعات تخرج مبادرة حياة كريمة

- التكنولوجيا الحيوية.

وتدعم أكاديمية البحث العلمى، طلاب السنة النهائية بالكليات العملية في كافة التخصصات بجميع الجامعات المصرية من خلال أحد أهم برامجها "مشروعي بدايتي"، والذي أطلقته الأكاديمية في 2012/2013، فإن الأكاديمية تقدم الدعم لأفضل المشروعات في كافة التخصصات، وأن الدعم غير مقتصر فقط على كليات الهندسة والعلوم؛ ليشمل الدعم أكبر قاعدة طلابية في مصر لأفضل المشروعات المقبولة فنيا، حيث شمل الدعم العديد من التخصصات كالديكور، وأفلام الكارتون والألعاب الإلكترونية، وصناعة البرمجيات، وإنترنت الأشياء، وصناعة الإلكترونيات والروبوتكس بالإضافة إلى التكنولوجيا الخضراء، والطاقة والمياه، إلي جانب اللوجستيات، والصناعات البترولية، والبرامج المساعدة لمتحدي الإعاقة، وتدوير المخلفات وتجميل المدن، والصناعات الغذائية، والصناعات الحرفية وغيرها.