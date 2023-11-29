فاكسيرا: توفير لقاح كبدى بى للكبار بسعر 740 جنيها

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة فاكسيرا توفير جرعات من لقاح كبدى بى للكبار بفروع المصل واللقاح بالجمهورية بسعر 740 جنيها، مضيفة أنه تم توفير لقاح كبدى أ + ب والذى يؤخذ عند عمر 16 سنة بـ336 جنيها.

وأوضحت شركة فاكسيرا أن لقاح الالتهاب الكبدى هام لجميع الفئات خاصة الأطفال خلال 24 من الولادة، مشيرة إلى أن لقاح التهاب الكبد B مهم لجميع الفئات وخاصة الأطفال خلال 24 ساعة من الولادة، وتابعت: "اللقاح هام للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بفيروس B ومن يقومون بعمل جلسات غسيل كلوى"، واستكملت: "عادةً ما يُعطى لقاح التهاب الكبد B على هيئة ثلاث أو أربع حقن على مدى ستة أشهر".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه يتم تنفيذ برنامج التطعيمات على مستوى الجمهورية، وذلك لحماية الكبار والصغار من مضاعفات الأمراض المتلفة خاصة المعدية، مشيرا إلى أن فاكسيرا تقوم بدور هام فى توفير التطعيمات، لافتا إلى أن جميع التطعيمات التى توفرها آمنة.

وقال إن لقاح التهاب الكبد الفيروسى B آمن وفعّال ويحمى من الإصابة بالعدوى مدى الحياة، وأضاف أن اللقاح متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه آمن وفعال فى الحماية من العدوى مدى الحياة، ووجه المواطنين بالحصول عليه، وتابع: "وزارة الصحة ألزمت جميع المرضى المتعافين من فيرس سى بالحصول على تطعيم فيرس بى، كونهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس من غيرهم".