شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، الذي يبدأ يوم الجمعة القادم الموافق 1 ديسمبر 2023 للمصريين بالخارج، وتستمر حتى 3 ديسمبر، وفي الداخل لمدة ثلاثة أيـام أيضا 10 و11 و12 ديسمبر.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 كل من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه الانتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة ورمزه الانتخابي النخلة.

ووفقا لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية فإنه لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الحق في الإدلاء بصوته فى الانتخاب، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى.

وحسب المادة (29) من القانون، تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج، وتشكيلها من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر، وفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وللمدد التى تحددها.

ووفقا للمادة، فإنه بعد انتهاء عملية الاقتراع، تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح، ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين اللجنة، وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر، وما قد يقدم من طعون، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق الإجراءات وفى الميعاد الذى تحدده.

وفي هذا الصدد نوضح كيفية تصويت المصريين بالخارج على النحو الآتى:

1- يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه.

2- يقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، ليحصل على بطاقة اقتراع.

3- يتوجه ببطاقة الاقتراع إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة اسم المرشح الذي يختاره.

4- يطوى البطاقة ووضعها في صندوق الاقتراع باللجنة.

5- يوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.