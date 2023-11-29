شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتماع الحكومة - أرشيفية كتب: محمد الأحمدى الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 12:01 ص يقدم ”الخليج 365” سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها: اضف تعليقاً انسخ الرابط Short URL Copy Trending Plus الخليج 365 Trending لا توجد تعليقات على الخبر الأكثر قراءة

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز