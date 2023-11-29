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أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص

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اجتماع الحكومة - أرشيفية القاهرة - سامية سيد - اجتماع الحكومة - أرشيفية

كتب: محمد الأحمدى

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 12:01 ص

يقدم ”الخليج 365” سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها: 

 

 

 

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