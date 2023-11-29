شكرا لقرائتكم خبر عن 84% من القراء يطالبون باستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية للحفاظ على البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين باستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية للحفاظ على البيئة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين باستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية للحفاظ على البيئة. وايد 84% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين باستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية للحفاظ على البيئة، بينما عارض 16% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين باستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية للحفاظ على البيئة.

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