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84% من القراء يطالبون باستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية للحفاظ على البيئة

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين باستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية للحفاظ على البيئة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين باستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية للحفاظ على البيئة.

 

وايد 84% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين باستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية للحفاظ على البيئة، بينما عارض 16% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين باستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية للحفاظ على البيئة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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