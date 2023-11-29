شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تطوير الثانوية العامة سيكون بمشاركة الجميع بدون قرارات مفاجئة والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت المصادر إلى أن هناك أهدافا أساسية تتم مراعاتها فى التطوير منها شكل الخريج الذى تحتاجه الوزارة وأيضا وظائف المستقبل التى يجب أن يكون الخريج ومواصفاته متوافقة مع هذه الوظائف حتى يحصل على فرصة، أما الهدف الآخر هو بناء تقييم فى هذه المرحلة يضمن العدالة المتكافئة فى دخول الطلاب الجامعات، وأيضا رفع العبء والضغط على الأسر المصرية والطلاب بالمرحلة الثانوية، قائلة: "الأهم من التطوير هو ثقة الطلاب والأهالى فيما يتم تنفيذه من خطوات لارثاء نظام تعليمى للمرحلة الثانوية".
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى أشار إلى أن الوزارة بصدد تطوير مناهج المرحلة الثانوية، لتخفيف العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، موضحًا أنه تم تكليف المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي بالاطلاع على البحوث والدراسات التى تمت فى مجال تطوير المناهج ونظم وآليات التقييم العالمية؛ وكذلك تكليف مديري المديريات التعليمية باستقبال الدراسات والأبحاث في مجال تطوير المناهج ونظم التقويم وآليات القبول في الجامعات؛ وذلك لتعظيم الاستفادة منها في التجهيز لإعداد منظومة مرحلة الثانوية بمناهج جديدة، تراعى رغبات وميول واتجاهات الطلاب.
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